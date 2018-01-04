У "Київстарі" заявили про обшуки

У головному офісі компанії "Київстар" відбулися обшуки. Дії відбувалися згідно з постановою Шевченківського районного суду Києва.

Про це у своєму Facebook написав президент компанії Петро Чернишов.

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За його словами, обшук пов'язаний зі справою, в якому є три договори, які укладені ще минулим керівництвом компанії. При цьому дія цих документів минула. При обшуку були присутні близько 30 податкових поліцейських і чотири податкових майора.

"Нагадую, у нас вже майже два роки триває суд з ДФСУ, яка вважає, що "Київстар" недоплатив рекордну суму – майже півтора мільярда гривень! - в бюджет України. Ми вважаємо, що це справа придумана, так як компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує податки і збори в бюджет країни", – написав він.

За його даними, компанія співпрацює зі слідством, а її представники відвезли до суду цілу вантажівку доказів.