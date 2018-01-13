У Конгресі США можуть оголосити імпічмент Трампу

У Конгресі США пообіцяли підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів.

Про це написав член Палати представників Конгресу США Ел Грін у своєму Twitter.

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"Засудження конгресом расистських висловлювань недостатньо. Розмови у конгресі нічого не значать, важливо тільки наше голосування. Наступного тижня я знову поставлю на голосування резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа", – написав Грін.

Congressional condemnation of racist bigotry is not enough. In Congress, talk is cheap-it’s how we vote that counts. Next week, I will again bring a resolution to impeach @realDonaldTrump. I will put my vote where my mouth is. #RepealandReplaceTrump — Congressman Al Green (@RepAlGreen) 12 января 2018 г.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".



Згодом американський президент заявив, що не використовував образливих та принизливих слів на адресу африканських країн та Гаїті.