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У Конгресі США можуть оголосити імпічмент Трампу

08:18, сьогодні 1438 Читать новость на русском
Конгрес США може оголосити імпічмент Трампу
Конгрес США може оголосити імпічмент Трампу / Фото з відкритих джерел

У Конгресі США пообіцяли підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів.

Про це написав член Палати представників Конгресу США Ел Грін у своєму Twitter.

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"Засудження конгресом расистських висловлювань недостатньо. Розмови у конгресі нічого не значать, важливо тільки наше голосування. Наступного тижня я знову поставлю на голосування резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа", – написав Грін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".

Згодом американський президент заявив, що не використовував образливих та принизливих слів на адресу африканських країн та Гаїті.

Теги: Скандал Новини політики США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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