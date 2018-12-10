У Краматорську побили журналіста: подробиці інциденту

У Краматорську Донецької області журналіста-фрілансера Андрія Романенка побив бригадир будівельників. Все тому, що чоловік вирішив зняти на відео, як у місті в дощову погоду ремонтують дорогу.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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"Кулаком по обличчю від працівника дорожньої служби дісталося Андрію Романенку – відомому журналісту-фрілансеру із Краматорська", – написав він.

Відомо, що журналіст, повертаючись ввечері 9 грудня додому через парк імені Пушкіна, помітив як у дощову погоду робітники вкладають асфальт. Романенко вирішив зняти це на відео, заздалегідь попередивши про це бригаду робітників.

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За якийсь час до нього підійшов один із робітників, за словами журналіста, найімовірніше, – бригадир та почав розпитувати, що він знімає.

Пояснив, що працюю журналістом, готую новину про те, як витрачаються гроші платників податків, а він перешкоджає моїй роботі. Але такі аргументи не надто подіяли – цей працівник заходився кричати, начебто я, не маю права знімати людей та їхню роботу,

– розповів побитий журналіст Томіленку.

Далі нападник почав виривати з його рук телефон та вдарив журналіста кулаком в обличчя. Заволодівши мобільним, чоловік намагався видалити з нього усі файли, проте йому це ніяк не вдавалося. Він силою примусив Романенка самому видалити відеоролик.

Після цього інциденту журналіст відразу звернувся до поліції.

Як повідомили "Радіо свобода" у поліції, наразі особа нападника – невідома.

"Події кваліфікували за статтею "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Кримінального кодексу України . Зараз встановлюється точне місце злочину, після цього буде з’ясовано, хто проводив будівельні роботи", – повідомила прес-офіцер поліції Валерія Осипець.