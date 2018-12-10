В Краматорске избили журналиста: подробности инцидента

В Краматорске Донецкой области журналиста-фрилансера Андрея Романенко побил бригадир строителей. Все потому, что мужчина решил снять на видео, как в городе в дождливую погоду ремонтируют дорогу.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Читайте также: Нападение на журналистов: как украинская Фемида "защищает" представителей СМИ

"Кулаком по лицу от работника дорожной службы досталось Андрею Романенко – известному журналисту-фрилансеру из Краматорска", – написал он.

Известно, что журналист, возвращаясь вечером 9 декабря домой через парк имени Пушкина, заметил как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Романенко решил снять это на видео, заранее предупредив об этом бригаду рабочих.

Читайте также: С начала года в Украине нарушили свободу слова 201 раз – ИМИ

Через некоторое время к нему подошел один из рабочих, по словам журналиста, скорее всего, – бригадир и начал расспрашивать, что он снимает.

Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, а он препятствует моей работе. Но такие аргументы не слишком подействовали – этот работник стал кричать, будто я, не имею права снимать людей и их работу,

– рассказал избитый журналист Томиленко.

Далее нападавший начал вырывать из рук телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить с него все файлы, однако ему это никак не удавалось. Он силой заставил Романенко самому удалить видеоролик.

После этого инцидента журналист сразу обратился в полицию.

Как сообщили "Радио свобода" в полиции, пока лицо нападавшего – неизвестно.

"События квалифицировали по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается точное место преступления, после этого будет выяснено, кто проводил строительные работы", – сообщила пресс-офицер полиции Валерия Осипец.