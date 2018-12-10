18:26
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Краматорске избили журналиста: подробности инцидента

      120 Читати новину українською
      В Краматорске избили журналиста
      В Краматорске избили журналиста / Иллюстративное фото

      В Краматорске Донецкой области журналиста-фрилансера Андрея Романенко побил бригадир строителей. Все потому, что мужчина решил снять на видео, как в городе в дождливую погоду ремонтируют дорогу.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

      Читайте также: Нападение на журналистов: как украинская Фемида "защищает" представителей СМИ

      "Кулаком по лицу от работника дорожной службы досталось Андрею Романенко – известному журналисту-фрилансеру из Краматорска", – написал он.

      Известно, что журналист, возвращаясь вечером 9 декабря домой через парк имени Пушкина, заметил как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Романенко решил снять это на видео, заранее предупредив об этом бригаду рабочих.

      Читайте также: С начала года в Украине нарушили свободу слова 201 раз – ИМИ

      Через некоторое время к нему подошел один из рабочих, по словам журналиста, скорее всего, – бригадир и начал расспрашивать, что он снимает.

      Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, а он препятствует моей работе. Но такие аргументы не слишком подействовали – этот работник стал кричать, будто я, не имею права снимать людей и их работу,
      – рассказал избитый журналист Томиленко.

      Далее нападавший начал вырывать из рук телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить с него все файлы, однако ему это никак не удавалось. Он силой заставил Романенко самому удалить видеоролик.

      После этого инцидента журналист сразу обратился в полицию.

      Как сообщили "Радио свобода" в полиции, пока лицо нападавшего – неизвестно.

      "События квалифицировали по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается точное место преступления, после этого будет выяснено, кто проводил строительные работы", – сообщила пресс-офицер полиции Валерия Осипец.

      в украине участились случаи избиения журналистов: хроника последних событий
       
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Краматорска журналисты Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук