У Литві волонтери по-особливому підтримали Україну: з'явились фото

У Литві пройшов Другий благодійний телемарафон на підтримку України. Подію під назвою "Разом до перемоги" транслювали на національному телеканалі країни.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Організаторами заходу виступила міжнародна волонтерська організація Blue/Yellow та литовська національна телерадіокомпанія "ЛТР". Тільки за час прямого ефіру вдалося зібрати понад 82 тисячі євро. Кошти планують передати на допомогу сім'ям, що постраждали внаслідок війни на Донбасі.

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У рамках телемарафону свої музичні твори представили виконавці з України, Литви та Латвії. З вітальним словом до учасників заходу звернулися президент та прем'єр-міністр країни. Крім того, посол України в Литві зачитав лист із подякою від Петра Порошенка.

Зазначимо, що волонтери Blue/Yellow постійно надають підтримку та гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російської агресії на території Донбасу, українським військовим, їхнім родинам та дітям, які втратили батьків.