У Львівській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок своєї дружини

У передмісті Львова правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати будинок своєї дружини.

Про це повідомила прес-служба головного управління Поліції Львівської області на сторінці Facebook.

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Інцидент стався в одному з сіл Пустомитівського району. Зазначається, що о 18:25 правоохоронці отримали повідомлення про те, що 53-річний чоловік погрожує підірвати гранатою приватний будинок, в якому крім нього знаходилися його дружина і її родичі.

Чоловік не йшов на переговори і погрожував підірвати будинок... Спецназ взяв будинок штурмом, зловмисник затриманий,

– повідомив начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа.

Він також додав, що внаслідок штурму ніхто не постраждав. Гранату у зловмисника вилучили, на місці працює слідчо-оперативна група поліції.