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      У Львівській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок своєї дружини

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      На Львівщині чоловік погрожував підірвати будинок своєї дружини
      На Львівщині чоловік погрожував підірвати будинок своєї дружини / MVS.LVIV

      У передмісті Львова правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати будинок своєї дружини.

      Про це повідомила прес-служба головного управління Поліції Львівської області на сторінці Facebook.

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      Інцидент стався в одному з сіл Пустомитівського району. Зазначається, що о 18:25 правоохоронці отримали повідомлення про те, що 53-річний чоловік погрожує підірвати гранатою приватний будинок, в якому крім нього знаходилися його дружина і її родичі.

      Чоловік не йшов на переговори і погрожував підірвати будинок... Спецназ взяв будинок штурмом, зловмисник затриманий,
      – повідомив начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа.

      Він також додав, що внаслідок штурму ніхто не постраждав. Гранату у зловмисника вилучили, на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

       

      Теги: Новини України Новини Львова Поліція
      Джерело: 24 Канал
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