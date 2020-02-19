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      У Львівській ОДА відповіли, чи евакуюють українців з Китаю у Винниках

      -
      Інформацію про розміщення евакуйованих українців з Китаю у Львові спростували / avianews.com

      Чутки про те, що літак з евакуйованими українцями з Китаю може приземлитися у Львові сполохали містян. Обурені люди навіть зібрались на пікет під лікарнею у Винниках, де нібито мають приймати пацієнтів. Влада області таку інформацію наразі заперечила.

      Під лікарнею забрались приблизно сто людей. Вони бояться, що недуга може поширюватися у місті, а медзаклад не забезпечений обладнанням для проведення карантину. 

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      В облдержадміністрації зазначили, що не отримували офіційних повідомлень про те, що українців з Китаю розмістять саме у Львові. А евакуація з медзакладу була лише навчанням.

      Мова не йде про ніякі поселення, про ніякі розміщення туди хворих на коронавірус. Це немає ніякого стосунку. Є наказ МОЗу, який чітко регламентує порядок підготовки області до протидії поширенню цієї небезпечної недуги,
      – повідомив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

      Якщо все-таки евакуація відбудеться, то лікарня буде під постійною охороною. В самому приміщенні будуть застосовувати необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів. А евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

      Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Детальніше дивіться у відео 24 каналу:


       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус 2020 Новини Львова Новини Здоров'я Китай Новини України
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