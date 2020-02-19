У Львівській ОДА відповіли, чи евакуюють українців з Китаю у Винниках

Чутки про те, що літак з евакуйованими українцями з Китаю може приземлитися у Львові сполохали містян. Обурені люди навіть зібрались на пікет під лікарнею у Винниках, де нібито мають приймати пацієнтів. Влада області таку інформацію наразі заперечила.

Під лікарнею забрались приблизно сто людей. Вони бояться, що недуга може поширюватися у місті, а медзаклад не забезпечений обладнанням для проведення карантину.

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В облдержадміністрації зазначили, що не отримували офіційних повідомлень про те, що українців з Китаю розмістять саме у Львові. А евакуація з медзакладу була лише навчанням.

Мова не йде про ніякі поселення, про ніякі розміщення туди хворих на коронавірус. Це немає ніякого стосунку. Є наказ МОЗу, який чітко регламентує порядок підготовки області до протидії поширенню цієї небезпечної недуги,

– повідомив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Якщо все-таки евакуація відбудеться, то лікарня буде під постійною охороною. В самому приміщенні будуть застосовувати необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів. А евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.





Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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