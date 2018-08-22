У Львові дизайнерка одягла у вишиванки вчителів українських шкіл: яскраве відео

У Львові презентували найдавніші візерунки українських вишивок: орнаменти, які носили ще 100 і більше років тому. Їх збирає та відтворює дизайнерка Людмила Сєдова. Цього разу вона запропонувала одягти вишиванки не просто моделям, а викладачам українських шкіл, які працюють у різних країнах світу.

Вони з’їхалися із 36 країн світу, зокрема, з Японії, Тунісу та Канади – аби поділитися педагогічним досвідом. А заодно стали і моделями.

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Вчителі українських шкіл приміряли на себе шістдесят строїв з давніми відновленими орнаментами. Їх дизайнерка Людмила Сєдова збирає вже десять років. І це лише дещиця з її колекції. Бо візерунків, каже, загалом вже має 260 тисяч. А до пошуків підштовхнула бабця.

Ми познайомилися з однією старенькою бабусею, яка розповіла історію своєї сорочки. Це була щаслива сорочка, бо в ній 8 поколінь жінок брали шлюб. Це така стара борщівська сорочка. Її унікальність в тому, що в ній збитий орнамент, тобто в ній немає чітко виражених геометричних форм,

– розповіла дизайнерка.

На показі глядачі побачили сокальські, борщівські, буковинські та закарпатські візерунки. Марія вже двадцять років мешкає у Німеччині, де навчає всіх охочих української мови та історії, каже, що вишиванку одягає часто.

"Ми святкуємо День вишиванки, будь-який захід, що пов’язаний з Україною, також у вишиванці: до Дня незалежності, а також акція на підтримку Сенцова. Я, наприклад, вибрала вишиванку, що нагадує мені той яворівський стрій, який носила моя бабуся", – сказала вчителька суботньої школи в Німеччині Марія Бий.



Показ вишиванок дизайнерки Людмили Сєдової

Ніна переїхала у Норвезьке Осло з української Полтавщини десять років тому і започаткувала там пластову організацію. Зрозумівши, що діти українців іноді не розуміють там рідної мови, відкрила ще й школу. І до дітей приходить – у вишиванці.

Воно – моє постійне вбрання, тому що на уроки ми приходимо лише в суботу. І приходимо такі, як на свято. Діти мають бачити вчительку-українку, тому завжди ношу червону хустку і намисто,

– відповіла вчителька суботньої української школи в Норвегії Ніна Хаґен.

Показ унікальних вишиванок влаштували у "Львівській Політехніці" в межах першого світового «Форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл». Таким чином організатори сподіваються, що зможуть мотивувати діаспорян відкривати нові українські школи і популяризувати рідну культуру.