У Львові інженер вкрав радіоактивне обладнання і хотів продати

СБУ виявила схему, за якою інженер львівського стратегічного підприємства крав з нього обладнання. Небезпека полягала у тому, що радіоактивне випромінювання предметів у шість разів перевищувало норму.

Обладнання, яке чоловік крав, містило радіоактивні речовини плутонія та одного із ізотопів нікеля. Як повідомляють у пресслужбі СБУ, оборудку організував інженер телекомунікаційних систем та мереж.

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Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.



Предмети у шість разів перевищували норму радіовипромінювання

Зловмисника та його спільника затримали поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби продати обладнання.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

Продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей.



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Слідчі відкрили справу за двома статтями: за частиною 3 статті 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та частиною 2 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Інформації про те, кому чоловік намагався збути небезпечне обладнання, в СБУ не надають.



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