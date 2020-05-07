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      У Львові інженер вкрав радіоактивне обладнання і хотів продати

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      Радіоактивне випромінювання обладнання у шість разів перевищувало норму
      Радіоактивне випромінювання обладнання у шість разів перевищувало норму / Фото СБУ

      СБУ виявила схему, за якою інженер львівського стратегічного підприємства крав з нього обладнання. Небезпека полягала у тому, що радіоактивне випромінювання предметів у шість разів перевищувало норму.

      Обладнання, яке чоловік крав, містило радіоактивні речовини плутонія та одного із ізотопів нікеля. Як повідомляють у пресслужбі СБУ, оборудку організував інженер телекомунікаційних систем та мереж.

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      Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування. 

      Обладнання
      Предмети у шість разів перевищували норму радіовипромінювання

      Зловмисника та його спільника затримали поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби продати обладнання.

      Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

      Продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей.

      Львів
      Небезпечне обладнання могло завдати школи людям

      Слідчі відкрили справу за двома статтями: за частиною 3 статті 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та частиною 2 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

      Інформації про те, кому чоловік намагався збути небезпечне обладнання, в СБУ не надають.

      Інженер Львів
      Інженера зловили на гарячому під час отримання грошей

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Львова СБУ Кримінальні новини Кримінал
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