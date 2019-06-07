У Львові нові військові контрактники отримають 25 000 доплати від міста

У Львівській міській раді прийняли важливе рішення щодо захисників України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Кожен львів’янин, який підпише контракт з ЗСУ до кінця цього року отримає 25 000 грн.

Окрім того, всі, хто пройшов зону ООС і надалі буде отримувати 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористались)", – сказав Садовий.

Також він зазначив, що якщо хочемо миру, то необхідно інвестувати в захисників, а не переговорників.