У Львові нові військові контрактники отримають 25 000 доплати від міста
У Львівській міській раді прийняли важливе рішення щодо захисників України.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
"Кожен львів’янин, який підпише контракт з ЗСУ до кінця цього року отримає 25 000 грн.
Окрім того, всі, хто пройшов зону ООС і надалі буде отримувати 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористались)", – сказав Садовий.
Також він зазначив, що якщо хочемо миру, то необхідно інвестувати в захисників, а не переговорників.
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