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      У Львові нові військові контрактники отримають 25 000 доплати від міста

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      У Львівській міській раді прийняли важливе рішення щодо захисників України.

      Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      "Кожен львів’янин, який підпише контракт з ЗСУ до кінця цього року отримає 25 000 грн.

      Окрім того, всі, хто пройшов зону ООС і надалі буде отримувати 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористались)", – сказав Садовий.

      Також він зазначив, що якщо хочемо миру, то необхідно інвестувати в захисників, а не переговорників.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Фінанси
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