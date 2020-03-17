У Львові перепрофілюють швейні фабрики: там шитимуть костюми біозахисту

Через пандемію коронавірусу у світі та ймовірність поширення інфекції в Україні львівські швейні підприємства перепрофілюють. Їх працівники тепер виготовлятимуть костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.

На Львівщині за останню добу, 16 березня, майже удвічі зросла кількість пацієнтів з підозрою на Covid-19. За останньою інформацією, таких людей – 14, серед них є 2 дітей. Тож місцева влада активно вводить низку необхідних заходів реагування. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий провів зустріч із крупними представниками місцевого бізнесу, передає пресслужба ЛМР.

До теми Карантин в Україні: ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

Бізнесмени пообіцяли Садовому знайти та докупити для міста апарати штучної вентиляції легень. Окрім того, у Львові має з’явитись спеціальний апарат, аби результати аналізу на вірус не потрібно було чекати зі столиці. Також ведуться перемовини із Південною Кореєю щодо закупівлі тест систем, які би швидко визначали хворобу.

Ми забираємо 2 тисячі костюмів біологічного захисту і передаємо їх на лікарні. А також наші швейні підприємства, які діють у місті Львові, перепрофільовуються і розпочинають шиття таких костюмів – біологічного захисту – для наших лікарень,

– розповіла заступниця мера Львова Галина Слічна.

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

Увага! У Львові превентивні заходи щодо уникнення спалаху коронавірусу у регіоні запрацювали раніше, аніж на решті території України. Так, 16 березня там закрили усі заклади торгівлі, громадського харчування тощо. Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки, поштові відділення.