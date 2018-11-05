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      У Львові під час втечі від патрульних нетверезий водій перекинувся на авто: відео

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      Фото ДТП
      Фото ДТП / Фото з відкритих джерел

      Ввечері, 4 листопада, львівські копи під час патрулювання замітили авто на іноземній реєстрації, що рухалось із вимкненими фарами.

      Про це повідомляє поліція.

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      Під час патрулювання на вул. Коновальця патрульні побачили автомобіль Volkswagen Touran на іноземній реєстрації, який їхав з вимкненими фарами. Через гучномовець патрульні сказали водію зупинитись, однак він почав втікати.

      Авто вїхало в огорожу і перекинулось, дивом 23-річний водій обійшовся без тілесних ушкодження.

      Оскільки в нього були ознаки алкогольного сп’яніння, йому запропонували пройти перевірку. 23-річний водій погодився пройти її у медичному закладі. Висновок за результатами перевірки буде через 2 дні,
      – йдеться у повідомленні поліції.
       

      За нетверезе кермування чоловіку може загрожувати 10 тисяч штрафу та позбавлення права керування строком на 1 рік.

       

      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Поліція Іноземні номери
      Джерело: 24 канал
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