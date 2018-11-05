У Львові під час втечі від патрульних нетверезий водій перекинувся на авто: відео
Ввечері, 4 листопада, львівські копи під час патрулювання замітили авто на іноземній реєстрації, що рухалось із вимкненими фарами.
Про це повідомляє поліція.
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Під час патрулювання на вул. Коновальця патрульні побачили автомобіль Volkswagen Touran на іноземній реєстрації, який їхав з вимкненими фарами. Через гучномовець патрульні сказали водію зупинитись, однак він почав втікати.
Авто вїхало в огорожу і перекинулось, дивом 23-річний водій обійшовся без тілесних ушкодження.
Оскільки в нього були ознаки алкогольного сп’яніння, йому запропонували пройти перевірку. 23-річний водій погодився пройти її у медичному закладі. Висновок за результатами перевірки буде через 2 дні,
– йдеться у повідомленні поліції.
За нетверезе кермування чоловіку може загрожувати 10 тисяч штрафу та позбавлення права керування строком на 1 рік.