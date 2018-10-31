У Львові презентували стрічку кінофільмів з аудіодискрицією – це спеціальний коментар, який дозволяє людям із вадами зору повноцінно сприймати кінофільми. Цього разу незрячі зібрались на показ фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь".

Один із наступних – "Іван Сила". За словами дикторки аудіодискрипції, перш ніж приступати до справи, варто усвідомити, наскільки твір буде складним для розуміння незрячій людині.

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Олександра Бонковська – акторка театру імені Марії Заньковецької, саме вона озвучує фільми для незрячих.

Якщо є така можливість, то можна сказати, якою гарною є ця героїня, в яку закохується головний герой, які в неї очі, волосся – чи довге, як воно в неї зібране, як вона одягнена,

– сказала Бонковська.

Над стрічкою "Той, хто пройшов крізь вогонь" Миколи Іллєнка працювали майже два місяці. Це третій фільм, який цьогоріч показують незрячим, загалом має вийти десяток таких стрічок.



У Львові презентували стрічку кінофільмів, які доступні для незрячих

Серед глядачів і 37-річна Оксана, яка на подібний показ прийшла вперше.

Цей фільм про кохання, де зустрілися двоє молодих людей, а між ними спалахнула іскра кохання. За рахунок аудіодискрипції я можу бачити так, як бачать інші люди і розуміти все, що відбувається,

– прокоментувала незряча Оксана Каплан.

До кінця цього року незрячим мають показати ще фільми "Стрімголов" та "Іван Сила". З наступного готуватимуть аудіодискрипцію для ще кількох фільмів.