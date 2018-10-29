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      У Львові призупинили опалювальний сезон: відома причина

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      Призупинення опалювального сезону у Львові
      Призупинення опалювального сезону у Львові / apostrophe.ua

      У Львові у зв'язку із підвищенням температури зовнішнього повітря з 29 жовтня 2018 року призупинили опалювальний сезон для населення.

      Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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      Відповідне розпорядження подав міський голови Львова Андрій Садовий. Разом з тим, подачу опалення до лікарень та навчальних закладів зупиняти не будуть.

      Коли середньодобова температура вища за +8, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків,
      – повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

      У відомстві зазначили, що при пониженні температури повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.

      До слова, 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.

      Теги: Новини України комунальні послуги Новини Львова опалювальний сезон Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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