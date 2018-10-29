У Львові призупинили опалювальний сезон: відома причина
У Львові у зв'язку із підвищенням температури зовнішнього повітря з 29 жовтня 2018 року призупинили опалювальний сезон для населення.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
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Відповідне розпорядження подав міський голови Львова Андрій Садовий. Разом з тим, подачу опалення до лікарень та навчальних закладів зупиняти не будуть.
Коли середньодобова температура вища за +8, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків,
– повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.
У відомстві зазначили, що при пониженні температури повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.
До слова, 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.