У Львові стартував міжнародний фестиваль "Етновир"

23 серпня у Львові розпочався фестиваль фолькльору "Етновир". Кількаденний святковий марафон до Дня незалежності стартував маршем-парадом центральними вулицями міста.

Колоритний фест сьогодні зібрав близько 200 учасників.

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Фольклорні колективи з різних куточків світу презентуватимуть культуру своєї країни. Зокрема, з Індонезії, Хорватії, Італії, Словаччини, Латвії. Буде презентація кухні народів світу, а також танцювальні майстер-класи.

Цього року у нас багато дебютів. Вперше приїхали представники Хорватії, Індонезії, Латвії. Буде традиційний етнофешн, де можна буде подивитися на костюми інших народів світу. Ми чекаємо ще гостей з Італії та Єгипту, які на українських кордонах трохи затримались. Але ми сподіваємося що "Етновир" буде дарувати культуру народів світу і показувати українську, – сказав організатор фестивалю "Етновир" Андрій Сидор.

Завершиться фестиваль 26 серпня традиційним спільним виконанням гуцульського танцю Аркан, який виконають усі колективи на сцені на площі Ринок.

Відео коментар організатора