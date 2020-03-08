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      У Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями: фото

      - Читать новость на русском
      Феміністок на марші закидали яйцями / Фото з фейсбук-сторінки Марти Чумало

      У Львові 8 березня пройшов марш за права жінок, в якому взяли участь як жінки, так і чоловіки. Вони вважають, що всі повинні бути у рівних умовах. Проте невідомі закидали яйцями та облаяли деяких учасниць акції.

      Потерпілі жінки звертатимуться до поліції. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Марта Чумало – одна із феміністок та організоторів маршу.

      Читайтке також Всесвітній марш жінок у Киргизстані закінчився бійками та затриманням: відео

      За словами жінки, інцидент стався на вулиці Федорова. Учасниць акції закидали у спину яйцями та кричали, щоб ті покинули Україну.


      Жінок закидали яйцями / фото Марта Чумало


      Феміністки звертатимуться до поліції / фото Марта Чумало

      Що відомо про марш жінок у Львові?У Міжнародний жіночий день, 8 березня, жінки по всьому світу збираються на марші та мітинги. Акції несуть ідею щодо розширення жіночих прав, а учасниці виступають проти сексизму та патріархату.

      Головною вимогою маршу, що пройшов у Львові, була ратифікація Стамбульської конвенції, спрямованої на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок.

      Водночас біля міської ради Львова майже 3 десятки людей провели акцію проти абортів.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: 8 березня Гендерна рівність Новини Львова Новини України
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