У Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями: фото

У Львові 8 березня пройшов марш за права жінок, в якому взяли участь як жінки, так і чоловіки. Вони вважають, що всі повинні бути у рівних умовах. Проте невідомі закидали яйцями та облаяли деяких учасниць акції.

Потерпілі жінки звертатимуться до поліції. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Марта Чумало – одна із феміністок та організоторів маршу.

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За словами жінки, інцидент стався на вулиці Федорова. Учасниць акції закидали у спину яйцями та кричали, щоб ті покинули Україну.



Жінок закидали яйцями / фото Марта Чумало



Феміністки звертатимуться до поліції / фото Марта Чумало

Що відомо про марш жінок у Львові?У Міжнародний жіночий день, 8 березня, жінки по всьому світу збираються на марші та мітинги. Акції несуть ідею щодо розширення жіночих прав, а учасниці виступають проти сексизму та патріархату.



Головною вимогою маршу, що пройшов у Львові, була ратифікація Стамбульської конвенції, спрямованої на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок.



Водночас біля міської ради Львова майже 3 десятки людей провели акцію проти абортів.