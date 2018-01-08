У Львові відбулась традиційна хода звіздарів

Львовом пройшла вже традиційна хода звіздарів. Фестиваль у місті організовують впродовж дванадцяти років. Головним символом цьогорічної святкової імпрези стала зірка "Героїчна".

Її створили із предметів військової амуніції. Та символічно пронесли містом воїни АТО. Загалом у ході було представлено понад сотню різдвяних зірок. Над їх створенням працювали десяток майстрів з усієї України.

Різдвяна зірка – є головним символом свят. Кожен регіон має свої традиції , але у всіх вона обов’язково повинна бути восьмикутною.

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"В січні 2006 року була перша хода звіздарів, і ця моя зірка бере участь уході вже 12 рік. Я її назвала цю зірку "пісня ангелів", тут є на куполі ангели, і тут на променях це ніби ангели з піднятими крилами", – розповіла львів'янка Оксана Довбуш.