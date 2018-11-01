У Львові відкрили новий пам’ятник ЗУНР: пластуни запалили стрілецьку ватру

У середу ввечері, 31 жовтня, у Львові розпочали святкувати 100-річчя Західноукраїнської республіки. Так, учасники святкувань зібралися біля нового пам’ятника, спорудження якого присвятили річниці ЗУНР, пластуни запалили стрілецьку ватру.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Учасники святкувань співали біля ватри стрілецьких пісень. Історики та громадські діячі розповідали цікаві історії про події Листопадового чину.

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Львів'яни біля ватри співали стрілецькі пісні (Фото: Zaxid.net)

Автор пам’ятника скульптор Володимир Цісарик розповів, що монумент символізує молодого воїна, який перетворюється на лева у боротьбі за незалежність, а виноградна лоза на камені символізує пролиту кров: "із зернини проростає виноград, а з краплі крові молоді ‒ нова незалежна Україна".



Пам’ятник ЗУНР у Львові (Фото: Zaxid.net)

До ватри приєднався і міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що ЗУНР була молода, але горда і сильна держава, яка передала цю естафету сучасному поколінню.

Для мене дуже символічно, що тут зібралися молоді люди. Такі молоді люди 100 років тому творили Західноукраїнську народну республіку, країну сильних. І цей лев ‒ у пам'ять про тих добрих людей. Він буде знаковим для Львова, його сьогодні приймуть у "Пласт" як подяку тим, хто боровся за ЗУНР. На плечах ЗУНРу ми маємо і нашу незалежність,

‒ зазначив Садовий.



Андрій Садовий (Фото: Zaxid.net)

Після цього самого лева символічно посвятили у пластуни ‒ одягнули на нього пластунську хустку під пісню "Мій лицарський хрест". Учасники дійства взялись за руки і утворили живий ланцюг довкола пам’ятника.

Під час події на стіні позаду монументу проектувалися слайди з фотографіями січових стрільців. А наприкінці учасники переглянули короткометражний фільм про події 1918 року.

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У четвер, 1 листопада, масштабні святкування 100-річчя ЗУНР у Львові продовжаться. У центрі міста реконструктори відтворять події Листопадового чину, бої за Львів 1918 року та пройдуть маршем слави. Окрім того, львів’яни покладуть квіти до могил воїнів УГА та вшанують пам'ять представників ЗУНР.