У Львові з'явиться ще один Hilton: як він виглядатиме

Неподалік від Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові планують збудувати офісний та офісно-готельний центри, у якому планують відкрити готель відомої мережі Hilton.

Будівництво відбуватиметься на ділянках 0,2 га та 0,4 га на вулиці Любінській у Львові, що неподалік від аеропорту. Висота будівель не має перевищувати 28 метрів.

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Очікується, що тут з'явиться готель всесвітньо відомої мережі Hilton.

Що відомо про забудовника?

Будівництво планує вести ПП "Галмодерн". Згідно з даними системи Youcontrol, його керівником є Руслан Юрчак, а власницею фірми – Наталія Оношко. Вона ж володіє низкою поліграфічних та фінансових компаній, серед яких АТ "Адамант".

ЗМІ пов'язують його із групою компаній Avalon та відомим у Львові депутатом і депутатом міськради Григорієм Козловським.

Головний архітектор Львова підтвердив Zaxid.net, що ведуться переговори з міжнародною мережею Hilton щодо можливості облаштування на цій ділянці їхнього готелю.

Готельно-офісний центр збудують біля аеропорту у Львові: дивіться фото

До слова, це вже не перший Hilton, який планують збудувати у Львові. Нерухомість 24 раніше писала, що готель цієї міжнародної мережі може з'явитись на території львівського Парку культури імені Богдана Хмельницького.

Що відомо про готелі Hilton?Це міжнародна мережа готелів та курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. Компанію у 1919 році заснував Конрад Гілтон.



На сьогодні найвідомішою спадкоємицею династії є популярна американська світська левиця Періс Хілтон, яка приїжджала на відкриття реконструйованого Grand Hotel у Львові.



Єдиний на сьогодні готель цієї мережі в Україні Hilton Kyiv розташований на бульварі Шевченка у Києві.