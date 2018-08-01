У Маріуполі судитимуть двох кухарів, які працювали в дитячому закладі

Кухарі працювали в їдальні дитячого закладу з фальшивими медичними книжками.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

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Кальміуським відділом Маріупольської місцевої прокуратури № 2 спрямовано до суду обвинувальні акти стосовно 3 осіб, які використали підроблені медичні книжки, працюючи на посадах кухарів у дитячому навчальному закладі,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що кримінальне правопорушення виявлено безпосередньо прокурорами шляхом моніторингу стану додержання вимог бюджетного законодавства при здійсненні публічних закупівель у системі "ProZorro".

Вдалося встановити, що документи, надані підприємством для підтвердження кваліфікаційних вимог працівників, мають ознаки підробки, а саме – містять дані про проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В ході розслідування вказані факти спростовано.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Остаточне рішення по цій справі винесе суд.

Наразі прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом внесення свідомо неправдивих даних у медичні книжки та встановлюються особи, які організували вказану незаконну діяльність.