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      "У мене немає опонентів": Порошенко прокоментував свою участь у майбутніх виборах

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      Порошенко не відповів на запитання щодо своєї участі у майбутніх виборах
      Порошенко не відповів на запитання щодо своєї участі у майбутніх виборах / 24 Канал

      Президент України Петро Порошенко не відповів на запитання про те, чи балотуватиметься він на другий термін на майбутніх президентських виборах. При цьому він зазначив, що у нього наразі опонентів немає.

      Відповідне запитання озвучили журналісти на прес-конференції глави держави.

      Читайте також: "Спосіб передати інформацію": Порошенко розповів, чому продовжить зустрічатись із кумом Путіна

      "Зараз – не готовий , бо в нас немає виборчої компанії", – відповів Порошенко на запитання про те, чи готовий він офіційно підтвердити свої виборчі наміри.

      Однак при цьому лідер держави анонсував журналістам, що буде окрема нагода поспілкуватись, "якщо буде прийняте таке рішення".

      Від відповіді на запитання про те, як у разі намірів брати участь у виборах Порошенко буде "нівелювати негативну різницю" між ним та іншими кандидатам, президент теж ухилився.

      На жаль, зараз в Україні немає жодного політика який би не мав негативного рейтингу. У нас ситуація така, що всі політики мають негативний рейтинг і відмінність – це один, два або три відсотка,
      – вважає Порошенко.

      При цьому Президент України заявив, що у нього "немає опонентів", тому він не робить згадок про них у своїх заявах про майбутні вибори.

      "Я не використовую імені моїх опонентів, тому що в мене опонентів немає. Я є Президент України. Вони є або лідери фракцій, або громадські діячі, які проводять свою компанію", – сказав він.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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