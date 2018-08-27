"У мене тільки ВАЗ": проти прокурора, який все майно записав на маму, відкрили провадження

За зверненням юристів "Тисни" суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження стосовно прокурора Дмитра Левицького, який записав дороге майно на маму.

Про це йдеться в ухвалі Солом`янського суду, яку отримали юристи "Тисни" (Bihus.Info).

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Нагадаємо, раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з’ясували, що керівник Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитро Левицький, який опікується законністю забудов на узбережжі, мешкає в незадекларованому будинку.

Маєток площею 354 квадратних метри у Миколаєві, де журналісти розшукали прокурора Левицького, записаний на матір прокурора Лідію Левицьку з грудня 2016 року, тоді як сама жінка живе у Врадіївці. Також на матір Левицького оформлено дві миколаївські квартири і дві іномарки – Volkswagen Passat та Scoda Superb, якими користується син.

На самого прокурора не оформлено нічого, крім автомобіля ВАЗ.

На відміну від квартир і машин, будинок прокурор у декларації за минулий рік не зазначив. Він пояснює це тим, що переїхав у нього лише у 2018 році тимчасово – доки у маминій квартирі, де він мешкав до того, ремонт. Однак у цій квартирі журналісти зустріли квартирантів.

Я взяла дитині, бо я що, не маю права взять йому?

– пояснила Лідія Левицька купівлю цього будинку.

Лідія Левицька зареєструвалася як підприємець з 2007 року. Основний її бізнес – кілька магазинів у Врадіївці. Однак нещодавно вона придбала АЗС у місті Вознесенську на Миколаївщині. А її компанія ПП "Ашлар" почала будувати базу відпочинку у Коблеве, законністю забудови якого опікується її син.

Матір прокурора Левицького скуповує нерухомість не тільки у Миколаївській області, а й на Полтавщині. Там проживає її другий син В'ячеслав. Донедавна теж прокурор.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.