У мережі знайшли військових Путіна, які захоплювали Крим: імена і фото

Російські військові з 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії в Севастополі брали активну участь в операції з захоплення Криму.

Цю інформацію під час моніторингу у соцмережах вдалося дізнатися міжнародному волонтерському спільноті InformNapalm.

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Так, цей підрозділ поки не фігурує у переліку причетних до захоплення Криму підрозділів російських збройних сил, який оголосила військова прокуратура. Про цей підрозділ ми вже згадували в листопаді 2018 року, однак тоді доказів їхньої причетності до анексії українського півострова не було.

Роль підрозділів забезпечення в операції захоплення Криму була вагомою, адже вони здійснюють технічне та тилове забезпечення всіх видів збройних сил і окремих родів військ ЗС Росії,

– пояснюють волонтери.

Метою розслідування є доповнення бази даних певними підрозділами та посадовими особами. Зокрема, фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовий Данилов Сергій Сергійович. Він з міста Сочі, що у Краснодарському краї Росії, дата народження – 25 липня 1991 року.

Зокрема, в альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна. На наступній фотографії – Сергій Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.