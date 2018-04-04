У мережу виклали рекламу снеків з Меган Маркл: відео

У мережі виклали старий рекламний ролик, головну роль в якому зіграла Меган Маркл – майбутня дружина принца Гаррі.

У коротенькому ролику Маркл зображує жінку, яка прийшла в супермаркет за продуктам. Вона обирає між двома видами снеків і купує ті, у яких менше інгредієнтів.

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У рекламі Маркл знялася в 2009 році, а в 2011-му на екрани вийшов перший сезон серіалу "Форс-мажори" (Suits), який і приніс їй славу. До цього актриса зіграла близько 30 ролей в кіно і серіалах, серед яких кількість епізодичних.

Дивіться відео реклами з Меган Маркл:

Як відомо, весілля принца Гаррі і актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня.