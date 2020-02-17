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      У Мінекономіки підрахували, якою буде реальна зарплата українців у 2020 році

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      Сергій Ніколайчук розповів, якою у 2020 році буде реальна зарплата / landlord.ua

      У 2020 році розмір реальної зарплати українців зросте приблизно на 8-9%. Однак через сповільнення рівня інфляції номінальний ріст зарплат зменшиться.

      Про те, якою буде реальна платоспроможність отриманих українцями грошей, повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

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      Щодо зарплати, то ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулого року. Тобто 8-9% зростання побачимо цьогоріч,
      – заявив Ніколайчук.

      За його словами, рівень інфляції в Україні значно скоротився та за підсумками січня становить менше, ніж 4% у річному вимірі. А це означає, що номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність грошей все ж зросте на 8-9%.

      Що таке номінальна та реальна зарплати? Номінальна зарплата – сума грошей, яку отримує робітник за виконану роботу. Реальна заробітна плата – це сума матеріальних благ та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату.

      Зверніть увагу! Середня заробітна плата в Україні у грудні 2019 року збільшилася на 16% у порівнянні з груднем 2018 року. Відтепер вона складає 12 тисяч 264 гривні. Найбільше заробляють у Києві.

      зарплата
      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Інфляція Гроші Зарплата Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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