У міністерстві соцполітики порахували, скільки українців працює за кордоном

На постійній роботі за межами нашої країни працює 3,2 мільйона осіб, а на непостійній основі – від 7 до 9 мільйонів.

Таку заяву зробив міністр соцполітики Андрій Рева в ході підсумкової прес-конференції за результатами роботи в 2018 році в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За офіційними даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно – цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", – розповів урядовець.

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Він також додав, що найбільше – близько двох мільйонів українців – працює в Польщі. Однак лише близько мільйона з них працюють офіційно, і лише 400 тисяч – платять єдині соціальні внески в Польщі.