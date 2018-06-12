У МінТОТ запевняють, що звільнені з полону українці почали отримувати обіцяні 100 тисяч

Українцям, яких звільнили з полону російських окупаційних сил, почали виплачувати 100 тисяч гривень. Гроші вже почали отримувати у Донецькій і Львівській областях.

Про це повідомила начальниця управління з питань переселенців та гуманітарного співробітництва МінТОТ Ірина Калупаха, інформує Радіо Свобода.

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"Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час, на місяць раніше, на місяць пізніше. Виплачувати вже почали, це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум", – запевнила Ірина Калупаха.

Нагадаємо, 27 грудня з полону з окупованих територій повернулися 74 українці. Україна погодилась передати 306 злочинців задля звільнення з полону 74 українських бранців.



Наприкінці січня Кабінет міністрів України прийняв рішення виплатити по 100 000 гривень допомоги кожному, звільненим із полону сепаратистів.