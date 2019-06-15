У Молдові офіційно завершилося двовладдя: які ризики для України

Тиждень двовладдя у Молдові завершився. Новий уряд безперешкодно провів своє перше після кризи засідання у будівлі Кабінету Міністрів. А Конституційний суд скасував рішення про розпуск парламенту.

Що чекає на країну далі і які ризики ця ситуація несе для України – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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До Кабінету Міністрів Молдови нарешті тріумфально зайшов новостворений уряд на чолі з Майєю Санду.

Ключовими завданнями назвали:

• налагодити стосунки з ЄС,

• покарати винних за розкрадання держбюджету,

• привести до відповідальності олігарха Влада Плахотнюка.

Голова мафіозної групи протягом багатьох років узурповував владу і тероризував громадян Молдови. Ми доб'ємося того, щоб у тому числі Влад Плахотнюк був притягнутий до відповідальності за всі скоєні злочини,

– заявила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду.



Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду

Саме підконтрольний Плахотнюку старий уряд майже тиждень не допускав міністрів Санду до будівлі уряду. Туди звезли людей, які розклали наметові містечка. Так представники "Демократичної партії" олігарха Влада Плахотнюка намагалися заблокували роботу суперників. Наполягали: уряд Санду нелегітимний як і подальші їхні дії.



Влад Плахотнюк



Наметові містечка

Аби звільнити органи влади від олігарха, якого неофіційно називають "хазяїном Молдови", проросійська "Партія соціалістів" створила вимушену коаліцію з проєвропейським блоком АКУМ. Тоді ж обрали керівників парламенту та новий склад уряду. Їх визнав і проросійський президент Молдови Ігор Додон.

Попри те, що серед представників нової влади є опозиційні сили – це доводить їхню сміливість співпрацювати, аби вирішити складні питання,

– зазначив президент Молдови Ігор Додон.



Ігор Додон

Та демократи апелювали на запізнілому створенні коаліції і не визнали нові державні органи. Нелегітимність підтвердив і Конституційних суд. Країна занурилась в політичну кризу і двовладдя. 14 червня раптово для всіх колишній уряд Павла Філіппа таки подав у відставку.

"Щоб розблокувати кризу в країні, "Демократична партія" вирішила відступити. Ми відкликаємо своїх міністрів. Це єдиний спосіб розв'язати проблеми легітимно", – розповів представник "Демократичної партії" Володимир Себотарі.

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Тоді ж протестувальники почали прибирати свої намети з-під урядових установ. А сам Плахотнюк із соратниками одразу ж покинули країну чартерними рейсами. За словами українських експертів нова влада країни де, зокрема, є чимало і проросійських сил, може загрожувати Україні.

Росіяни просувають своїх ставлеників. Це, в першу чергу, передбачає, що Придністров'я буде легалізоване. Одним із моментів, для України важливим, є те, що росіяни отримають право розташовувати війська на території Придністров'я і Молдови проти України з цього боку,

– наголосив експерт Майдану закордонних справ Олексій Куроп'ятник.

У партії "Демократів" заявили, що Плахотнюк начебто поїхав на кількаденний відпочинок і незабаром повернеться.