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У Москві у СІЗО з'явився ще один українець, якого затримала ФСБ, – громадський захисник

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Марк Фейгін
Марк Фейгін / rusvesna

У Москві у слідчому ізоляторі "Лефортово" знаходиться ще один українець – провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Його було затримано ФСБ Росії 11 квітня 2018 року.

Про це повідомив Укрінформу Марк Фейгін, який є громадським захисником незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенка.

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Захисник посилається на "Постанову про обрання запобіжного заходу Бугайчуку С. Н.".

Як повідомив Фейгін, Бугайчук – провідник, який працює у пасажирському вагонному депо "Ковель".

З'явилася нова історія з українським заручником у Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою". Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово. І тут у черзі на відвідування (Романа Сущенка – ред.) я поспілкувався з його дружиною,
– сказав Фейгін.

Українця звинувачують у тому, що він нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю — пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета "Макаров". Робив він це, буцімто, у складі групи осіб із трьох чоловік (одного з яких названо лише на ім'я). 

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Бугайчуку інкримінується ст. 222 Кримінального кодексу РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою). У постанові про його арешт вказується, що за "тяжкий злочин", в якому його звинувачують, передбачено «безальтернативне покарання» на строк більше трьох років. Однак у ч. 3 ст. 222 КК РФ йдеться, що відповідний злочин "карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років зі штрафом".

Зазначається, що українець винним себе не визнав. На перших засіданнях суду йому було надано "адвоката за призначенням". Як повідомив Фейгін, у даний час Консульство України вже зайняте пошуком для захисту Бугайчука адвоката за угодою.

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ СІЗО Новини Росії Рівне
Джерело: 24 Канал
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