В Москве в СИЗО появился еще один украинец, которого задержала ФСБ, – общественный защитник

В Москве в следственном изоляторе "Лефортово" находится еще один украинец – проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Он был задержан ФСБ России 11 апреля 2018 года.

Об этом сообщил "Укринформу" Марк Фейгин, который является общественным защитником незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко.

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Защитник ссылается на "Постановление об избрании меры пресечения Бугайчуку С. Н.".

Как сообщил Фейгин, Бугайчук – проводник, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель".

Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко – ред.) я пообщался с его женой,

– сказал Фейгин.

Украинца обвиняют в том, что он якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие – пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров". Делал он это, якобы, в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени).

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Бугайчуку инкриминируется ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой). В постановлении о его аресте указывается, что за "тяжкое преступление", в котором его обвиняют, предусмотрено "безальтернативное наказание" на срок более трех лет. Однако в ч. 3 ст. 222 УК РФ говорится, что соответствующее преступление "наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом".

Отмечается, что украинец виновным себя не признал. На первых заседаниях суда ему было предоставлен "адвокат по назначению". Как сообщил Фейгин, в настоящее время Консульство Украины уже занято поиском для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.