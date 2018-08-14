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У МЗС Росії заявляють, що позбулися хімічної зброї ще минулого року

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У МЗС Росії заявляють, що позбулися хімічної зброї ще минулого року
У МЗС Росії заявляють, що позбулися хімічної зброї ще минулого року / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ще минулого року завершили знищення своєї хімічної зброї.

Про це йдеться у заяві російського міністерства, яка з’явилася 13 серпня на вимогу США. Напередодні США закликали Росію дати змогу міжнародним експертам переконатися у відсутності хімічної зброї на російських об’єктах – після отруєння колишнього російського шпигуна в Британії.

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Про це пише Радіо Свобода.

"З отриманого з Держдепартаменту повідомлення з цього приводу випливає, що у Вашингтоні ставлять під сумнів повну ліквідацію російського арсеналу хімічних озброєнь. Там вважають за краще ігнорувати той факт, що завершена минулого року російська програма зі знищення хімзброї реалізовувалася під суворим міжнародним контролем у повній відповідності з Конвенцією із заборони хімічної зброї", – йдеться в заяві.

У Росії додають, що це США, а не Росія тепер є "єдиною країною-учасницею КЗХЗ, що володіє значними запасами бойових отруйних речовин".

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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