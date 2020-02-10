У "Нафтогазі" обіцяють суттєве здешевлення газу влітку

У лютому "Нафтогаз" перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року.

Про перспективи зменшення ціни на газ заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише "РБК-Україна".

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Ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо суттєве падіння ціни,

– зазначив Коболєв.

За його словами, низькі ціни на газ негативно вплинуть на компанії, які видобувають газ в Україні. В основному це стосується приватних фірм. Через здешевлення газу такі компанії планують згортати обсяги видобутку.

"У нас вже є два листи від приватних виробників, які співпрацюють з нами у спільних проєктах. Вони повідомляють, що хочуть закривати свій видобуток", – додав голова "Нафтогазу".

До слова, у грудні 2019 року ціна на газ для українців (без ПДВ та витрат на його доставку) складала 4,27 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Раніше про зниження цін на газ заявляв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу в підземних сховищах. А це є однією із причин для менших сум у платіжках українців за газ.



Крім того, відповідно до постанови уряду, ціни на газ, який "Нафтогаз" продає населенню та теплокомуненерго, не можуть бути нижчими від середніх цін на нідерландському газовому хабі TFF.