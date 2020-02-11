У "Нафтогазі" пропонують не вимірювати газ в кубометрах: що це означає

В Україні споживання газу пропонують вимірювати не в кубометрах, а в кілокалоріях. Це допоможе зменшити суми в платіжках за газ та зняти підозри щодо його якості.

Пропозицію перейти на енергетичні одиниці виміру газу такі, як в Європі, пропонує глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Розглядаємо можливість переходу на вимірювання споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях. А також встановлення лічильників,

– заявив Коболєв.

За його словами, це допоможе:

зменшити суми у платіжках;

зняти з дискусії необґрунтовані підозри щодо якості газу.

Перехід на таку систему вимірювання повинен також розв’язати проблему донарахування теплових коефіцієнтів облгазами. Крім того, Коболєв закликав Кабмін ввести відкритий ринок газу для населення та забезпечити конкуренцію за споживачів.

"Важливо зробити дві речі: дозволити вільну зміну постачальника для населення і заборонити облгазам відключати населення, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу", – додав глава правління компанії.

Що таке коефіцієнт теплового розширення? Характеристика речовини, яка визначає відносну зміну об'єму газу при зміні температури на 1 градус. Вимірюється в обернених градусах Кельвіна K-.

Зверніть увагу! Раніше Коболєв заявив, що у лютому "Нафтогаз" перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року.