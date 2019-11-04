07:07
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У "Нафтогазі" розповіли, що буде з українською ГТС після запуску "Північного потоку-2"

      59 Читать новость на русском
      Північний потік-2
      Північний потік-2 / Фото з відкритих джерел

      Запуск "Північного потоку-2" буде означати, що транзиту російського газу через територію України не буде взагалі.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

      Важливо: Потрібні санкції, – Нафтогаз відреагував на згоду Данії щодо будівництва "Північного потоку-2"

      За його словами, відсутність транзиту російського газу буде означати втрати для української економіки та зробить більш критичними безпекові ризики. "Тому ми робимо все можливе, щоб транзит зберегти", – наголосив він.

      Однак, у разі, якщо Росія та Україна не домовляться про новий контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України, ГТС може бути корисна для альтернативних варіантів транспортування чи зберігання газу. Зокрема, туди можуть закачати водень, який буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з відновлюваних джерел.

      Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тією субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, що генерується з відновлювальних джерел — вітру чи сонця — або енергію, що генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню,
      — розповів Вітренко.

      Крім цього, українська ГТС може виступити у ролі своєрідного енергетичного мосту між Румунією та Словаччиною з Польщею.

      Однак тут варто пам’ятати, що обидва альтернативних варіанти використання ГТС України не приноситимуть стільки ж доходів, скільки приносить транзит російського газу.

      Важливо: Для України найвигідніший варіант – відсутність контракту з "Газпромом"

      Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

      "Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

      Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

      Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив ним більшу частину обсягів газу, що протікає зараз до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.


      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

       Данія затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни: дивіться відео

      Читайте також повну версію інтерв'ю із Юрієм Вітренко: Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу

      blog_ava
      Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      817
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газовий контракт Ринок газу Північний потік-2
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сьогодні , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 943
      Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      3 листопада , 22:10 Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      Ірина Вихрущ 1281
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 листопада , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 814
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 листопада , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 1993
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 листопада , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 1349
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук