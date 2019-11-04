У "Нафтогазі" розповіли, що буде з українською ГТС після запуску "Північного потоку-2"

Запуск "Північного потоку-2" буде означати, що транзиту російського газу через територію України не буде взагалі.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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За його словами, відсутність транзиту російського газу буде означати втрати для української економіки та зробить більш критичними безпекові ризики. "Тому ми робимо все можливе, щоб транзит зберегти", – наголосив він.

Однак, у разі, якщо Росія та Україна не домовляться про новий контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України, ГТС може бути корисна для альтернативних варіантів транспортування чи зберігання газу. Зокрема, туди можуть закачати водень, який буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з відновлюваних джерел.

Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тією субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, що генерується з відновлювальних джерел — вітру чи сонця — або енергію, що генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню,

— розповів Вітренко.

Крім цього, українська ГТС може виступити у ролі своєрідного енергетичного мосту між Румунією та Словаччиною з Польщею.

Однак тут варто пам’ятати, що обидва альтернативних варіанти використання ГТС України не приноситимуть стільки ж доходів, скільки приносить транзит російського газу.

Важливо: Для України найвигідніший варіант – відсутність контракту з "Газпромом"

Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

"Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив ним більшу частину обсягів газу, що протікає зараз до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

Данія затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни: дивіться відео

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