У НАТО прокоментували можливу зустріч з військовим керівництвом Росії

Відновлення переговорів з військовим керівництвом Росії не суперечить політиці Альянсу щодо РФ. Таку заяву зробили у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу та в командуванні Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Нагадаємо, напередодні з’явилась інформація про переговори командувача військами Альянсу у Європі Кертіса Скапаротті із главою генштабу російських військ Валерієм Герасімовим.

Читайте також: Скільки українців готові проголосувати за вступ до НАТО, а хто – за Росію: дані соцопитування

У командуванні не спростували але й не підтвердили інформацію про нібито заплановану зустріч. Водночас у коментарі "Європейській правді" там натякнули, що загалом така зустріч можлива, "про майбутнє спілкування (Скапарротті та Герасимова) буде повідомлене у необхідний час".

"НАТО та Росія зберігають лінії комунікації між військовими відомствами, задля більшої передбачуваності та прозорості військових активностей", – пояснили у Об’єднаному командуванні.

Окрім того, там нагадали, що Скапарротті нещодавно вже спілкувався з Герасимовим у телефонному режимі. Це відбулося 14 вересня 2017 році.

"Це демонструє обопільну зацікавленість підтримувати військові лінії зв’язку, у відповідності до політики НАТО щодо прозорості та збереження політичного діалогу з російським керівництвом", – наголосили в альянсі.

Читайте також: Естонський генерал звинуватив Росію у підготовці війни проти НАТО

В свою чергу, в прес-центрі штаб-квартири НАТО наголосили, що Альянс не змінював стратегію щодо Росії. Там послалися на нещодавню заяву Генсека НАТО Єнса Столтенберга про збереження підходу, узгодженого на Варшавському саміті Альянсу.

"Ми посилили нашу колективну безпеку, але лишаємося відкритими до діалогу. Ми зберігаємо економічні санкції проти РФ. Але ми використовуємо військові лінії комунікації", – йдеться у заяві Генсека.