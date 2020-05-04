У НБУ пояснили, чому падає курс долара

За квітень курс долара впав з 28 до 27 гривень. У НБУ зміцнення гривні пояснили падінням економічної активності та скороченням імпорту.

Зниження курсу долара до гривні у квітні – на початку травня 2020 року викликали низка чинників, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі одного з телеканалів.

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Ми бачимо, що через карантинні заходи, не тільки в нашій країні, а в більшості країн світу, є скорочення імпорту, а це зменшує попит на іноземну валюту,

– зазначила Рожкова.

Вона додала, що у світі безпрецедентно подешевшали енергоносії. А це є ще однією причиною зниження попиту на валюту.

Рожкова переконана, що ажіотажний попит на валюту у березні був більше спричинений психологічними факторами, ніж економічними. Коли сплеск закінчився, курс долара до гривні коливається несуттєво, а НБУ купує валюту.

Що відомо про проблеми з готівковою валютою

У березні через епідемію коронавірусу та обвал нафтових ринків українці масово почали скуповувати валюту.

Епідемія спровокувала труднощі з її постачанням до України.

Згодом проблеми вдалося вирішити. Нацбанк забезпечив банки готівкою валютою.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу