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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      У НБУ пояснили, чому падає курс долара

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      Чому падає курс долара: пояснення НБУ
      У НБУ назвали причини падіння курсу долара / ukr.media

      За квітень курс долара впав з 28 до 27 гривень. У НБУ зміцнення гривні пояснили падінням економічної активності та скороченням імпорту.

      Зниження курсу долара до гривні у квітні – на початку травня 2020 року викликали низка чинників, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі одного з телеканалів.

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      Ми бачимо, що через карантинні заходи, не тільки в нашій країні, а в більшості країн світу, є скорочення імпорту, а це зменшує попит на іноземну валюту,
      – зазначила Рожкова.

      Вона додала, що у світі безпрецедентно подешевшали енергоносії. А це є ще однією причиною зниження попиту на валюту.

      Рожкова переконана, що ажіотажний попит на валюту у березні був більше спричинений психологічними факторами, ніж економічними. Коли сплеск закінчився, курс долара до гривні коливається несуттєво, а НБУ купує валюту.

      Що відомо про проблеми з готівковою валютою

      • У березні через епідемію коронавірусу та обвал нафтових ринків українці масово почали скуповувати валюту.
      • Епідемія спровокувала труднощі з її постачанням до України.
      • Згодом проблеми вдалося вирішити. Нацбанк забезпечив банки готівкою валютою.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Енергетика Гроші Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар НБУ
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