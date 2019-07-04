У Німеччині судять бойовика з окупованої Донеччини

У суді німецького Дортмунда розглядають справу громадянина Німеччини, підозрюваного в участі у бойових діях на Донбасі на боці терористичної "ДНР". Чоловік перебував на Сході України протягом 2014-2016 років.

Ім'я чоловіка не розголошується, але сам 43-річний обвинувачений запевняє, що родом з СРСР, а його батько був українцем, повідомляє DW.

До слова: В Італії вперше засудили бойовиків з Донбасу

Зважаючи на своє походження, чоловік назвав своє приєднання до бойовиків "ДНР" "громадянським обов'язком". Втім, запевняє: згодом розчарувався у бойовиках.

Спочатку на Донбасі я займався лагодженням газо- та водопроводів, бо раніше вже працював зварником. Згодом мене навчили користуватись зброєю, і я вступив до підрозділу охорони. Однак, я ніколи не був на фронті,

– запевняє підозрюваний.

Чоловіка заарештували після прильоту в аеропорт Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями. Обвинувачення може розраховувати на умовне покарання для арештованого німця.

У яких ще країнах засуджували бойовиків ОРДЛО?У травні 2019 року за участь у війні в Україні на боці бойовиків у Чехії вперше засудили власного громадянина Еріка Ешту до 3 років умовно та позбавлення військового звання. Загалом Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у незаконних збройних формуваннях.



Служба інформації та безпеки Молдови встановила особи щонайменше 56 власних громадян, що брали участь у війні на Донбасі в лавах бойовиків. Серед них 15 осіб вже засуджені.



У березні 2019 року суд Латвії призначив бойовику Артему Скрипнику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.



Крім того, відкриті кримінальні справи або обвинувальні вироки були винесені судами Словаччини та Угорщини. Зокрема, щодо громадян цих країн.



Найгучнішою справою стало засудження у Мюнхені племінника російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія. Причиною стала підготовка до війни на Донбасі.