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      У Німеччині судять бойовика з окупованої Донеччини

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      Німець, що брав участь у бойових діях на Донбасі, постав перед судом (ілюстративне фото)
      Німець, що брав участь у бойових діях на Донбасі, постав перед судом (ілюстративне фото) / krapka.club/ua

      У суді німецького Дортмунда розглядають справу громадянина Німеччини, підозрюваного в участі у бойових діях на Донбасі на боці терористичної "ДНР". Чоловік перебував на Сході України протягом 2014-2016 років.

      Ім'я чоловіка не розголошується, але сам 43-річний обвинувачений запевняє, що родом з СРСР, а його батько був українцем, повідомляє DW.

      До слова: В Італії вперше засудили бойовиків з Донбасу

      Зважаючи на своє походження, чоловік назвав своє приєднання до бойовиків "ДНР" "громадянським обов'язком". Втім, запевняє: згодом розчарувався у бойовиках.

      Спочатку на Донбасі я займався лагодженням газо- та водопроводів, бо раніше вже працював зварником. Згодом мене навчили користуватись зброєю, і я вступив до підрозділу охорони. Однак, я ніколи не був на фронті,
      – запевняє підозрюваний.

      Чоловіка заарештували після прильоту в аеропорт Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями. Обвинувачення може розраховувати на умовне покарання для арештованого німця.

      У яких ще країнах засуджували бойовиків ОРДЛО?У травні 2019 року за участь у війні в Україні на боці бойовиків у Чехії вперше засудили власного громадянина Еріка Ешту до 3 років умовно та позбавлення військового звання. Загалом Чехія розслідує участь 20 своїх громадян у незаконних збройних формуваннях.

      Служба інформації та безпеки Молдови встановила особи щонайменше 56 власних громадян, що брали участь у війні на Донбасі в лавах бойовиків. Серед них 15 осіб вже засуджені.

      У березні 2019 року суд Латвії призначив бойовику Артему Скрипнику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

      Крім того, відкриті кримінальні справи або обвинувальні вироки були винесені судами Словаччини та Угорщини. Зокрема, щодо громадян цих країн.

      Найгучнішою справою стало засудження у Мюнхені племінника російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія. Причиною стала підготовка до війни на Донбасі.

      blog_ava
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