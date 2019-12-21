У Одесі звільнили керівників ДСНС після резонансної пожежі в коледжі

Після трагічної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу таки звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака. Разом із ним звільнили й одного з його заступників – Михайла Вовка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одесі у п'ятницю, 20 грудня.

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Укази про звільнення керівників ДСНС Одеси датовані 19 грудня:

Генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака звільнено з посади й звільнено в запас ЗСУ.

Заступника начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям Михайла Вовка звільнено з посади.

20 грудня на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

Раніше Шулюк був першим заступником Федорчака, а після відсторонення останнього виконував обов'язки начальника управління.

Зауважимо, що у повідомленні про кадрові звільнення не мовиться про їхню причину.



Утім, в УНІАН переконують: представник управління ДСНС повідомив, що обидва звільнення пов'язані з пожежею в коледжі, через яку загинули багато людей.

Пожежа в Одесі на Троїцькій: головне

Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.

Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте – не всіх.

Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

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