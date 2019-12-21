У Одесі звільнили керівників ДСНС після резонансної пожежі в коледжі
Після трагічної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу таки звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака. Разом із ним звільнили й одного з його заступників – Михайла Вовка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одесі у п'ятницю, 20 грудня.
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Укази про звільнення керівників ДСНС Одеси датовані 19 грудня:
- Генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака звільнено з посади й звільнено в запас ЗСУ.
- Заступника начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям Михайла Вовка звільнено з посади.
20 грудня на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.
Раніше Шулюк був першим заступником Федорчака, а після відсторонення останнього виконував обов'язки начальника управління.
Зауважимо, що у повідомленні про кадрові звільнення не мовиться про їхню причину.
Утім, в УНІАН переконують: представник управління ДСНС повідомив, що обидва звільнення пов'язані з пожежею в коледжі, через яку загинули багато людей.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: головне
- Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
- Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте – не всіх.
- Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
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