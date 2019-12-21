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      У Одесі звільнили керівників ДСНС після резонансної пожежі в коледжі

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      Пожежа в коледжі в Одесі сталася 4 грудня / odessa.online

      Після трагічної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу таки звільнили начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака. Разом із ним звільнили й одного з його заступників – Михайла Вовка.

      Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одесі у п'ятницю, 20 грудня.

      До теми: Пожежа в Одесі на Троїцькій: в ДСНС заперечують, що хотіли знищити документи

      Укази про звільнення керівників ДСНС Одеси датовані 19 грудня:

      • Генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака звільнено з посади й звільнено в запас ЗСУ.
      • Заступника начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям Михайла Вовка звільнено з посади.

      20 грудня на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

      Раніше Шулюк був першим заступником Федорчака, а після відсторонення останнього виконував обов'язки начальника управління. 

      Зауважимо, що у повідомленні про кадрові звільнення не мовиться про їхню причину.

      Утім, в УНІАН переконують: представник управління ДСНС повідомив, що обидва звільнення пов'язані з пожежею в коледжі, через яку загинули багато людей.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: головне

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте – не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

      Читайте також: Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці

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      20 грудня
      2009
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України ДСНС Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій
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