У перший день Нового року пограбували "Приватбанк" у Києві, – ЗМІ

Ввечері 1 січня у Києві на вулиці Басейній пограбували відділення "Приватбанку". Зловмисники забрали гроші та втекли до приїзду охорони і поліції.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Сиглалізація спрацювала, проте нікого не зупинила. Грабіжники зламали замки на вхідних дверях та у касовому приміщенні.

Як зазначає видання, працювали "професіонали" – охоронні пристрої майстерно вивели з ладу, а на камери момент крадіжки не потрапив.

Скільки викрали грошей, наразі не повідомляється.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Крадіжка з проникненням". Поліція наразі шукає відеозаписи вуличних камер системи "Безпечне місто", на яких міг би бути зафіксований маршрут злодіїв.