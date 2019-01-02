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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У перший день Нового року пограбували "Приватбанк" у Києві, – ЗМІ

      143 Читать новость на русском
      Приватбанк
      Приватбанк / Фото з відкритих джерел

      Ввечері 1 січня у Києві на вулиці Басейній пограбували відділення "Приватбанку". Зловмисники забрали гроші та втекли до приїзду охорони і поліції.

      Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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      Сиглалізація спрацювала, проте нікого не зупинила. Грабіжники зламали замки на вхідних дверях та у касовому приміщенні.

      Як зазначає видання, працювали "професіонали" – охоронні пристрої майстерно вивели з ладу, а на камери момент крадіжки не потрапив. 

      Скільки викрали грошей, наразі не повідомляється.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Крадіжка з проникненням". Поліція наразі шукає відеозаписи вуличних камер системи "Безпечне місто", на яких міг би бути зафіксований маршрут злодіїв.

      Теги: Приватбанк Кримінальні новини Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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