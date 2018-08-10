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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Південній та Північній Кореї готуються провести нову зустріч лідерів двох країн

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Північна та Південна корея проведуть чергову зустріч лідерів двох країн
Північна та Південна корея проведуть чергову зустріч лідерів двох країн / Фото з відкритих джерел

Представники Сеула Та Пхеньяна провели переговори у Південній Кореї, після яких країни розпочали підготовку до нової зустрічі лідерів двох країн у двосторонньому форматі.

Про це повідомляє південнокорейське агентство.

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Зазначається, що зустріч глав двох держав запланована на 13 серпня 2018 року у прикордонній зоні Пханмунджом.

У агентстві зауважили, що в ході зустрічі планується обговорення ходу виконання декларації прийнятої лідером КНДР Кім Чен Ином  та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на спільному саміті, який проходив 27 квітня.

Також сторони мають намір обговорити підготовку до нової зустрічі на вищому рівні.

На зустрічі представників двох країн також проводилося обговорення питань модернізації та об'єднання залізниці та відновлення частини автомобільної дороги, яка з'єднує Пхеньян та Сеул.

Нагадаємо, 27 квітня очільники Північної і Південної Корей Кім Чен Ин і Мун Чже Ін провели переговори у демілітаризованій зоні між двома державами – селі Пханмунджі.

Теги: Новини політики Південна Корея КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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