У Польщі відкрили справу проти української фірми за випуск гри про концентраційний табір
Окружна прокуратура Варшави проводить слідство проти української фірми, що займається комп'ютерними іграми, через її наміри випустити гру про Освенцим. Однак польські депутати зазначають, що насправді авторами гри є росіяни.
Про це заявив речник прокуратури Лукаш Лапчинський, повідомляє Rzeczpospolita.
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Так, справу відкрили на підставі заяви голови польського Інституту національної пам’яті Ярослава Шареки. На його думку, поява такої гри є образою польського народу і пропагандою фашистського ладу.
"Слідство перебуває на етапі збору доказового матеріалу", – зазначив Лапчинський.
Про гру стало відомо завдяки заяві депутата Йозефа Бринкуса. За його словами, попри те, що виробником гри є українська фірма, її авторами виступають росіяни.
Ця інформація дозволяє стверджувати, що в цьому випадку може йтися про політичну провокацію проти Польщі у міжнародному масштабі,
– заявив депутат.
Дія у грі відбувається на території концтабору Аушвіц-Біркенау. Користувачеві при цьому пропонують обрати для себе роль в’язня табору або роль наглядача-есесівця.
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Гру рекламують в інтернеті. Зокрема, рекламні матеріали містять сцени розстрілу і знищення в’язнів у газових камерах, а також фрази на кшталт "польські табори смерті", "де є гонор великого польського народу?".