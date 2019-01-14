У Польщі затримали чоловіка, який у Twitter погрожував мерам Вроцлава та Познані
41-річного громадянина Польщі, жителя Познані, який був автором твіта з погрозами, у понеділок затримали співробітники познанської поліції.
Про це повідомив телеканал RMF 24 з посиланням на заяву прес-секретаря окружного управління поліції Познані Анджея Боровяка.
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Чоловіка, який погрожував президенту Познані та Вроцлава у Twitter, сьогодні заарештували співробітники поліції Познані. Він також понесе відповідальність за розпалювання ненависті. Йому 41 рік, житель міста Познань,
– написав Андрій Боровяк.
Раніше 24 Канал повідомляв про те, що під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий. Нападником виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він кричав зі сцени, що був нібито незаконно ув'язнений у часи попереднього уряду Польщі.
Дивіться відео: Напад на мера Гданська