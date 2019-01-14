У Польщі затримали чоловіка, який у Twitter погрожував мерам Вроцлава та Познані

41-річного громадянина Польщі, жителя Познані, який був автором твіта з погрозами, у понеділок затримали співробітники познанської поліції.

Про це повідомив телеканал RMF 24 з посиланням на заяву прес-секретаря окружного управління поліції Познані Анджея Боровяка.

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Чоловіка, який погрожував президенту Познані та Вроцлава у Twitter, сьогодні заарештували співробітники поліції Познані. Він також понесе відповідальність за розпалювання ненависті. Йому 41 рік, житель міста Познань,

– написав Андрій Боровяк.

Mężczyzna, który na Twitterze groził Prezydentowi Poznania i Wrocławia został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z KWP Poznań. Będzie także odpowiadał za nawoływanie do nienawiści. Jest to 41 latek, mieszkaniec podpoznańskiej miejscowości — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 14 січня 2019 р.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий. Нападником виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він кричав зі сцени, що був нібито незаконно ув'язнений у часи попереднього уряду Польщі.

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