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      У Польщі затримали чоловіка, який у Twitter погрожував мерам Вроцлава та Познані

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      За погрози через Twitter у Польщі затримали чоловіка
      За погрози через Twitter у Польщі затримали чоловіка / RMF 24

      41-річного громадянина Польщі, жителя Познані, який був автором твіта з погрозами, у понеділок затримали співробітники познанської поліції.

      Про це повідомив телеканал RMF 24 з посиланням на заяву прес-секретаря окружного управління поліції Познані Анджея Боровяка.

      Читайте також: Напад з ножем на мера Гданська: очевидиця розповіла страшні деталі

      Чоловіка, який погрожував президенту Познані та Вроцлава у Twitter, сьогодні заарештували співробітники поліції Познані. Він також понесе відповідальність за розпалювання ненависті. Йому 41 рік, житель міста Познань,
      – написав Андрій Боровяк.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що під час концерту на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем. Міського голову госпіталізували, його стан – вкрай важкий. Нападником виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він кричав зі сцени, що був нібито незаконно ув'язнений у часи попереднього уряду Польщі.

      Дивіться відео: Напад на мера Гданська

       

      Джерело: 24 Канал
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