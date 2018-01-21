У Порошенка відповіли на заяву про зустрічі з Путіним
Президент України Петро Порошенко не проводив жодної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним з моменту укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України.
Про це повідомили у прес-службі Адміністрації президента України, передає "Інтерфакс-Україна".
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"Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом Росії з моменту укладення мінських домовленостей не проводив", – повідомили у прес-службі Порошенка.
Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін проводить зустрічі та телефонні розмови з багатьма лідерами інших держав, серед яких і український президент Петро Порошенко, і не завжди про це Кремль надає ЗМІ хоч якусь інформацію.