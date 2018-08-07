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У потрійній ДТП у Дніпрі загинули дві людини: фото з місця події

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Смертельна потрійна ДТП у Дніпрі
Смертельна потрійна ДТП у Дніпрі / dp.informator.ua

Масштабна аварія трапилася 6 серпня, близько 19:30, на Набережній Заводській, 103а. Вантажівка Mercedes врізалася в легковий автомобіль BMW. В результаті події загинули чоловік і жінка, ще одна дівчина госпіталізована до лікарні.

Про це повідомила прес-служба поліції в Дніпрі.

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За словами працівників поліції, 40-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Sens, під керуванням 33-річного чоловіка.

В результаті аварії загинули дві людини
В результаті аварії загинули дві людини

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем BMW, за кермом якого перебувала 26-річна жінка.

Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій вантажівки та його пасажирка. Водійка автомобіля BMW доставлена до лікарні. Водій Daewoo Sens не постраждав,
– зазначили у прес-службі.

За попередньою інформацією, водій вантажівки був у стані алкогольного сп'яніння. Поліція встановлює всі обставини пригоди.

Вантажівка зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens
Вантажівка зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens

Нагадаємо, 5 серпня, у Запоріжжі 17-річна водійка врізалася у патрульну машину, збила двох пішоходів і втекла, щоправда ненадовго. Постраждалих пішоходів госпіталізували з численними переломами.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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