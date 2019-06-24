У Празі на антиурядовий мітинг вийшли 250 тисяч людей: фото

У Чехії відбулась одна з наймасштабніших антиурядових акцій в історії країни. 23 червня 250 тисяч людей вийшли на демонстрацію у Празі з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Організатором мітингу виступила група "Мільйони моментів для демократії", яка зі студентської ініціативи перетворилася на масовий рух. На акцію з'їхалися громадяни з різних куточків Чехії. Квитків на транспорт до Праги вже не було з початку тижня, пише BBC.

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Протести у Чехії || Getty Images

Місцем демонстрації став парк Летна. Саме там у 1989 році відбулися масові протести проти комуністичного режиму, які загалом зібрали мільйон людей.

"Соромно, що наша політична ситуація перебуває в такому стані, що подібне має відбутися. З іншого боку, я радий, що ми успішно мобілізуємо громадянське суспільство", – прокоментував мітинг 23 червня член руху "Мільйони моментів для демократії" Бенжамін Ролл.



На антиурядову акцію вийшли 250 тисяч людей || Getty Images

Люди скандували "Ми вже тут!" і тримали в руках плакати "Ганьба Бабішу!". Під хвилю критики також потрапив президент країни Мілош Земан.

Порядок забезпечували правоохоронці, спеціальні загони по врегулюванню конфліктів і рятувальні служби. Час від часу неподалік акції перекривали рух громадського транспорту та закривали станції метро. Інцидентів під час мітингу не було, крім того, що кілька десятків людей потребували медичної допомоги через спеку.



Чехи вимагають відставки прем'єра Бабіша // Getty Images

Хто такий Андрей Бабіш?

Чеський підприємець-мільярдер, олігарх. За даними словацького Інституту національної пам'яті у 1980-х роках був агентом чехословацької державної Служби безпеки, спорідненої з КДБ СРСР служби. Словак за походженням. Вдруге одружений, має двох дітей від першого та другого шлюбу.

Чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш (фото – okdiario.com)

З 2011 року є засновником і лідером партії ANO 2011, яка на парламентських виборах 2017 року набрала найбільше голосів. У 2014—2017 роках обіймав посаду міністра фінансів і першого заступника прем'єр-міністра Чеської Республіки. Був звільнений з посади 24 травня 2017 року за підозрою в податковому шахрайстві, корупції та протизаконному впливі на засоби масової інформації.

Прем'єр-міністр Чехії від 6 грудня 2017 року.

Чому чехи вимагають відставки Бабіша?

Андрея Бабіша звинувачують у махінаціях з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування.

У скандалі був замішаний і син. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення і вивизення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне розлади. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіш-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

Весь цей процес і скандали тягнуться із 2018 року.

Напередодні мітингу 23 червня 2019 року майже 400 тисяч чехів підписали петицію, у якій закликали Бабіша піти з посади прем'єр-міністра. Проте прем'єр-олігарх залишати своє хлібне місце аж ніяк не хоче.