У Путіна обізвали "цинічною" новорічну промову Порошенка

Глава комісії російської Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков обурився через новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Він назвав його цинічним через слова про жителів окупованого Донбасу.

Про це він написав у Twitter.

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"Після декількох років обстрілів і повної блокади жителі Донбасу почули від Порошенка, що "їхній будинок – Україна". У цинізму, схоже, немає меж", – заявив він.

Така реакція з'явилася після того, як Порошенко привітав жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу, зазначивши: "Ваш будинок – Україна".

Повну промову президента можна переглянути за посиланням