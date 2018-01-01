У Путіна обізвали "цинічною" новорічну промову Порошенка
13:39, сьогодні 17577 Читать новость на русском
Глава комісії російської Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков обурився через новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Він назвав його цинічним через слова про жителів окупованого Донбасу.
Про це він написав у Twitter.
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"Після декількох років обстрілів і повної блокади жителі Донбасу почули від Порошенка, що "їхній будинок – Україна". У цинізму, схоже, немає меж", – заявив він.
Така реакція з'явилася після того, як Порошенко привітав жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу, зазначивши: "Ваш будинок – Україна".
Повну промову президента можна переглянути за посиланням
Джерело: 24 Канал
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