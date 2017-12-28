У Путіна оцінили можливість обміну бранців Кремля в рамках мінських угод

В'язні Кремля, яких було засуджено за російським законодавством, не вважаються полоненими у рамках мінських домовленостей, щоправда своє слово ще може сказати президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Що стосується низки осіб, яких засудили тут, в Росії, то безумовно, вони не можуть вважатися полоненими або утримуваними особами. Їх засуджено в Росії за російським законодавством", – підкреслив він.

За словами "голосу" Путіна, у будь-якому разі, подібні питання обговорюються на найвищому рівні, і все залежить від тих рішень, які ухвалює президент.

"Ще слід з'ясувати, кого саме хоче виміняти Київ. Робота ведеться в цілому, оскільки в мінських домовленостях йдеться про принцип "всіх на всіх". Безумовно, само собою процес повністю підтримується в Москві, оскільки ми є зацікавленими у тому, аби бачити своїх громадян у себе в країні. Звичайно, ми готові будемо прийняти всі заходи, необхідні для звільнення російських громадян", – додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше представник України у Тристоронній контактній групі Віктор Медведчук анонсував другий етап обміну полоненими між Києвом і бойовиками Донбасу, під час якого сторони мають передати один одному загалом 103 особи.



Згодом представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що, окрім цього, також ведеться робота щодо повернення українців, які перебувають у в’язницях Росії.