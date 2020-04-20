У п'ятьох областях України повітря очистилося: перелік

Станом на 20 квітня у низці областей України смог та задимленість зникли. Зокрема на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині, Вінниччині та Полтавщині якість повітря покращилася.

Дим у повітрі відсутній, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко під час брифінгу ДСНС.

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Якість повітря покращилася завдяки:

зусиллям пожежників;

зміні напрямку вітру та короткочасним дощам.

Станом на 20 квітня якість атмосферного повітря в Житомирській, Київській областях, де спостерігались найбільші осередки пожежі, а також у місті Києві значно поліпшилась. Якщо вчора, 19 квітня, метеостанції Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей відзначали таке явище, як задимленість або дим, то станом на ранок 20 квітня воно вже відсутнє,

– зазначив Прокопенко.

Він уточнив, що вітер нині переважно північного напрямку, 3 – 8 метрів на секунду. У деякі години він може посилюватися до 7 – 12 метрів на секунду. За такого перебігу подій якість атмосферного повітря в місті Києві на сьогодні близька до звичайних для цього періоду весни.

Щодо завислих речовин – це певні залишки горіння, – то вони близькі або дещо ближчі до гранично допустимих концентрацій. Радіаційний фон, за даними спостережної гідрометричної мережі, в нормі. Тобто суттєвих змін немає,

– запевнив Прокопенко.

Забруднення повітря в Україні: головне

Декілька днів поспіль Київ перебував на 10 місці у світі за рівнем забруднення повітря. Показники рівня забрудненості значно перевищували норму. Все через масштабні пожежі у Чорнобильській зоні, які спалахнули внаслідок підпалу сухої трави.

перебував на 10 місці у світі за рівнем забруднення повітря. Показники рівня забрудненості значно перевищували норму. Все через масштабні пожежі у Чорнобильській зоні, які спалахнули внаслідок підпалу сухої трави. Р уйнівною є пожежа й у Житомирській області. Через вогнище згоріли вже 39 будинків, а понад 50 людей евакуювали. Кажуть, що дим від пожеж міг спричинити смог у сусідніх областях.

уйнівною є пожежа й у області. Через вогнище згоріли вже 39 будинків, а понад 50 людей евакуювали. Кажуть, що дим від пожеж міг спричинити смог у сусідніх областях. Мешканці Харкова потерпають від смогу, який з'явився у місті та області 19 квітня. Смог може бути пов'язаний з пожежами.



Що робити через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу