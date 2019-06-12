У Раді Європи збираються навідатись до окупованого Криму

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір приїхати до окупованого Росією Криму. Але її візит ще офіційно не підтверджений.

Цю інформацію підтвердили у прес-службі Офісу комісара з прав людини Ради Європи. Мета поїздки – правозахисна діяльність на півострові.

Читайте також: Макрон хоче "динамічного відновлення" відносин з РФ

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це ще слід підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – йдеться в заяві.

Після того, як Росія у 2014 році анексувала український Крим та розпочала війну на Донбасі, вона перебуває під тиском міжнародної спільноти – йдеться як про політичні аспекти, так і економічні (санкції). На півострові не виконуються міжнародні авіарейси, туди не навідуються політичні діячі ЄС, бо союз офіційно висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності Україні. Згідно з українським законодавством, легально приїхати до Криму можна лише перетнувши адмінмежу з Кримом на материковій Україні. Все інше, наприклад, через незаконно збудований Кримський міст, поза законом. Це одна з причин, чому багатьом російським гастролерам через виступи у Криму заборонений в'їзд в Україну.

В МЗС України ще не відреагували на плани Міятович. У прес-службі відомства 24 каналу повідомили, що позиція Міністерства закордонних справ України із зазначеного приводу незабаром буде оприлюднена.