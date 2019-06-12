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      У Раді Європи збираються навідатись до окупованого Криму

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      Дуня Міятович
      Дуня Міятович / Радіо Свобода

      Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір приїхати до окупованого Росією Криму. Але її візит ще офіційно не підтверджений.

      Цю інформацію підтвердили у прес-службі Офісу комісара з прав людини Ради Європи. Мета поїздки – правозахисна діяльність на півострові. 

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      "У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це ще слід підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – йдеться в заяві.

      Після того, як Росія у 2014 році анексувала український Крим та розпочала війну на Донбасі, вона перебуває під тиском міжнародної спільноти – йдеться як про політичні аспекти, так і економічні (санкції). На півострові не виконуються міжнародні авіарейси, туди не навідуються політичні діячі ЄС, бо союз офіційно висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності Україні. Згідно з українським законодавством, легально приїхати до Криму можна лише перетнувши адмінмежу з Кримом на материковій Україні. Все інше, наприклад, через незаконно збудований Кримський міст, поза законом. Це одна з причин, чому багатьом російським гастролерам через виступи у Криму заборонений в'їзд в Україну. 

      В МЗС України ще не відреагували на плани Міятович. У прес-службі відомства 24 каналу повідомили, що позиція Міністерства закордонних справ України із зазначеного приводу незабаром буде оприлюднена. 

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      Теги: Новини України Новини Криму Євросоюз Анексія Криму Україна – Росія
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