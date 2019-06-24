У РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

У Росії вкотре запевнили, що концепція "Північного потоку-2" не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і зауважили, що "це стосується як України, так і інших країн". Транзит газу через Україну після 2019 року буде збережено однак лише за економічно рентабельних умовах і в разі "справедливого" врегулювання спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Про це заявив перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько додавши, що "Північний потік-2" є суто економічним проектом, пов'язаним зі зростанням попиту на газ в Європі через зниження вугільної та атомної енергогенерації, повідомляє ТАСС.

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Зазначимо, що 13 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

Водночас "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту, як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Крім того, у другій половині вересня Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 мільярдів кубометрів газу щороку впродовж 10 років. У "Нафтогазі" зазначили, що цей план дозволяє вимагати у "Газпрому" багатомільярдну компенсацію у разі, якщо транзиту через Україну таки не буде.

Чому Росія може припинити транзит газу через Україну?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. Наприкінці січня за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу міністр закордонних справ Павло Клімкін сповістив, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти навіть без проведення будь-яких консультацій.



Проте вже наприкінці березня Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.